خبراء: الفول سر الطاقة والصحة وغذاء متكامل

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ

هل تبحث عن وجبة مغذية وشهية في نفس الوقت؟ قد يكون الفول هو الإجابة التي تبحث عنها، فقد أثبتت الدراسات أن الفول هو عبارة عن وجبة غذائية متكاملة تحتوي على مجموعة واسعة من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم.

كشف خبراء في مجال التغذية، أنه لابد من إدراج طبق الفول في النظام الغذائي لأي شخص نظراً لقيمته الغذائية الكبيرة وفائدته للصحة بشكل عام.

وأضاف موبيلولا أديامو خبير التغذية بجامعة كاليفورنيا لوس أنجليس الأمريكية أن "الفول يندرج ضمن قائمة فريدة من المأكولات، نظراً لأنه مصدر للبروتين ويحتوي في الوقت ذاته على مجموعة مركبة من الكربوهيدرات"، ويعتبر أيضاً من الخضراوات بحسب تصنيف وزارة الزراعة الأمريكية.

وأكدت أديامو في تصريحات للموقع الإلكتروني "هيلث داي" المتخصص في الأبحاث الطبية، أنه "لا يوجد صنف غذائي آخر يحتوي على كل هذه المزايا".

ولا يجب أن يتناول الفرد كميات كبيرة من الفول حتى ينعم بفوائده الصحية، وتوضح أديامو ذلك قائلة إنه من مزايا الفول أنه يحتوي على كميات كبيرة من الألياف، غير أن نصف كوب من الفول يحتوي على 8 غرامات من الألياف، وهو ما يمثل 25% من احتياجات الشخص اليومية من الألياف".

ويعتبر الفول مصدراً للبروتين النباتي، وبالتالي فهو غذاء مثالي للنباتيين حيث يوفر لهم ما يحتاجه الجسم من البروتين، لا سيما وأنهم لا يحصلون على البروتين الحيواني من الوجبات النباتية التي يحرصون على تناولها.

كما أكد الباحثون أن الفول غني أيضاً بالمعادن التي يحتاجها الجسم، حيث أن نصف كوب من الفول يحتوي على ما بين 300 إلى 500 ملليغرام من البوتاسيوم الذي يلعب دوراً مهماً في الحفاظ على ضغط الدم.

كما يحتوي الفول على مواد أخرى مفيدة للجسم مثل الحديد والنحاس والماغنيسيوم وحمض الفوليك وفيتامين بي6.

وتساعد الألياف التي يحتوي عليها الفول أيضاً، في خفض سكر الدم وتمنع الإمساك وتقي من سرطان القولون وتساعد في الحفاظ على الوزن، بحسب أديامو.