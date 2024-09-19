شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مستخدمو آيباد يحصلون على تطبيق الآلة الحاسبة من آبل والان مع تفاصيل الخبر

تعد أجهزة آيباد رائدة في السوق في قطاع الأجهزة اللوحية، وقد استمتعت شركة آبل بنماذج متميزة جديدة للمستهلكين مر السنين، لكن الجهاز انتظر 14 عامًا للحصول على تطبيق الآلة الحاسبة الأساسي القياسي الذي تصنعه شركة آبل، فقد شق تطبيق الآلة الحاسبة الأول من آبل طريقه عبر إصدار iPadOS 18 هذا العام.

تطبيق الآلة الحاسبة لجهاز آيباد من آبل بعد 14 عامًا: إليك ما يقدمه

قامت آبل بتشغيل تطبيق الحاسبة باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي التي تمنحك ميزات جديدة لا تتوفر في الآلات الحاسبة الأخرى، وإصدار آبل قادر على حل المعادلات المكتوبة بخط اليد باستخدام التكنولوجيا البديهية التي يمكن أن تكون مفيدة حقًا للطلاب والمهنيين.

هذا ليس كل شيء، فتطبيق آيباد متزامن مع Apple Pencil والإدخال باللمس الذي سيكون من الصعب العثور عليه في التطبيقات الأخرى على أي نظام أساسي، كما تدعي الشركة.

ويتجاوز تركيز آبل على تطبيق الآلة الحاسبة لأجهزة آيباد بكثير مقاييس حل الرياضيات البسيطة، حيث يمكنه حتى التعامل مع المعادلات الرياضية والعلمية المعقدة، إذا لم يكن ذلك كافيًا فالتطبيق لديه سجل بجميع المعادلات والحسابات التي تم إجراؤها على التطبيق عبر البيانات التاريخية مما يسمح لك بالوصول إليها بسهولة كلما دعت الحاجة.

ستشهد إضافة المزيد من قوة الذكاء الاصطناعي إلى متغيرات سلسلة iPad M مع إصدار iPadOS 18.1 الذي سيتم طرحه في أكتوبر لأجهزة iPad Air M1 وiPad Air M2 وسلسلة iPad Pro وغيرها.