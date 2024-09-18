ماذا يحدث للسكر في جسمك عند تناول عصير البرتقال على معدة فارغة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يفضل كثيرون تناول عصير البرتقال على معدة فارغة، أول شئ في الصباح، دون معرفة مخاطر هذه العادة على الصحة.

وبحسب موقع WEBMD، فإن عصير البرتقال يقدم فوائد عديدة للصحة، ولكن عند تناوله على معدة فارغة، يسبب مخاطر عديدة.

ويمكن لتناول عصير البرتقال الغني بالسكر الطبيعي في صورة فركتوز، أن يسبب ارتفاع مستويات السكر في الدم، حال تناوله على معدة فارغة، مسببا ارتفاع سريع للغاية في مستويات الجلوكوز في الدم.

وبحسب الجمعية الأمريكية للسكري، فإن عصائر الفاكهة مثل البرتقال، عند تناولها على معدة فارغة، يمكن أن تسبب مستويات غير مستقرة من السكر في نظام الدم.

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