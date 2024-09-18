بلوجر يدخل كهف دب في غابة.. لن تتوقع ما حدث "فيديو وصور"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

في واقعة صادمة، ومن أجل هوس الشهرة، أقبل شاب على دخول كهف دب بري ضخم منتهزا فترة غيابه، ليغامر بحياته.

وبحسب صحيفة ديلي ستار البريطانية، عاد الدب إلى كهفه ليجد زائرا غير مرغوب به في منزله، وهو المؤثر الصربي ستيفان يانكوفيتش.

وحرص ستيفان على توثيق لحظات الرعب التي عاشها في مواجهة الدب الضخم، عبر مقطعي فيديو عبر منصة "إكس"، إذ ظهر مستلقيا داخل كهف الدب، ثم يصل فجأة ليحاول العثور على مصدر الرائحة الغريبة المنبعثة من عرينه.

وحاول الشاب سحب قدميه إلى الخلف، قائلا: "أنا على حافة الحياة"، دون أن يشرح سبب تعريض حياته للخطر، إلا أن الدب ابتعد بعض الخطوات عن الكهف، لكنه سرعان ما يداهمه ويبدأ بشم رأس الرجل وهاتفه.

وفي فيديو آخر، صعد يانكوفيتش إلى أعلى شجرة، بينما كانت بعض الدببة تحوم في المكان، وأحدها يحاول هز الشجرة لإيقاع الشاب، وهو يقول: "لن تصدقوا ما حدث لي، أمضيت 24 ساعة في الغابة، وهاجمني دب، كان ينتظرني، وكان هناك دب آخر".

وانتقد معلقون على الفيديو سلوك الشاب، مؤكدين أنه فعل ذلك من أجل رفع المشاهدات، وغامر بحياته، بعد أن كان على حافة الموت.

فيما أكد البعض الآخر أن ستيفان كان على علم بوجود الدببة، التي تعرفه مسبقا وإلا لكانت مزقته إربا، متوقعين أنه صادقها بإطعامها على فترات طويلة قبل تصوير الفيديو.

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