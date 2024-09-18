هدية لجسمك وقلبك.. فوائد مذهلة لتناول 4 حبات من البلح الأسود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله:

تناول بضع حبات من البلح الأسود يوميًا قد يبدو عادة بسيطة، لكنها تحمل فوائد صحية عديدة لجسمك وقلبك.

تقول الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة ورئيسة قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إن تناول هذه الثمرة اللذيذة والغنية بالعناصر الغذائية له العديد من الفوائد المتنوعة.

وأضافت "عبدالوهاب" في تصريح خاص لـ"الخليج 365" أن البلح الأسود مفيد لصحة القلب، ويساعد في تنظيم ضغط الدم بفضل محتواه الغني بالبوتاسيوم والمغنيسيوم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وأكدت أن تناول 4 حبات من البلح الأسود يوميًا على الأقل يحسن الدورة الدموية، مما يقلل من خطر تصلب الشرايين، ناصحة بإدراجه في النظام الغذائي اليومي.

وأشارت إلى عدة فوائد أخرى للبلح الأسود، تتمثل في:

- تقليل ارتفاع الكوليسترول.

- كونه مصدرًا غنيًا للطاقة.

- تحسين عملية الهضم.

- تعزيز صحة العظام.

- كونه مضادًا للأكسدة، ما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

- تحسين صحة الجلد والشعر بفضل احتوائه على مجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن.

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