9 علامات تظهر عند الاستيقاظ تكشف عن مشكلة خطيرة في الكبد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

أحد الأعراض الشائعة التي قد تدل على وجود مشكلة في الكبد وتظهر فور الاستيقاظ هو الإحساس بالتعب والإرهاق الشديد.

لماذا تظهر هذه الأعراض صباحًا؟

- تراكم السموم

وقال الدكتور سعيد شلبي، استشاري الكبد والكلى، إن الجسم يقوم خلال النوم بتصفية السموم وتخزينها في الكبد. إذا كان الكبد لا يعمل بكفاءة، فإن هذه السموم تتراكم وتسبب أعراضًا عند الاستيقاظ.

- اضطراب التمثيل الغذائي

وتابع "شلبي" في تصريح لـ"الخليج 365" أن الكبد يؤثر على العديد من العمليات الحيوية في الجسم، بما في ذلك التمثيل الغذائي، وأي خلل فيه يمكن أن يسبب أعراضًا تظهر بشكل واضح في الصباح.

ما هي هذه العلامات؟

وأوضح أنّ العلامات التي تظهر على الجسم عند الاستيقاظ من النوم خاصة في الصباح، وتكشف عن مشكلات خطيرة في الكبد، عبارة عن:

1. الإرهاق الشديد

يشعر الشخص بالتعب المستمر حتى بعد الحصول على قسط كافٍ من النوم.

2. الصفراء في الجلد أو بياض العين

تحدث نتيجة تراكم مادة البيليروبين في الدم، مما يؤدي إلى اصفرار الجلد أو بياض العين.

3. فقدان الشهية

يلاحظ الشخص فقدان الرغبة في تناول الطعام.

4. الغثيان والقيء

قد يكون مصحوبًا بألم في البطن.

5. التبول الداكن

يظهر نتيجة وجود كميات عالية من البيليروبين في البول.

6. البراز الفاتح اللون

يحدث بسبب نقص مادة البيليروبين في البراز.

7. الحكة الشديدة

تكون خاصة في منطقة اليدين والقدمين.

8. الألم في الجزء العلوي الأيمن من البطن

حيث يقع الكبد.

9. تورم الساقين والكاحلين

يحدث بسبب احتباس السوائل.

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