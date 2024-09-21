توقعات مولود برج "الميزان" من السبت 21 أيلول إلى الجمعة 27 أيلول 2024

مهنياً: بداية شهر شمسي مهم مع وصول الشمس الكوكب النير الاكبرالى برجك فتكون انطلاقة ذهبية انت محمي ومعفي من الطاقات السلبية التي ربما ستاتيك بسبب موقع المريخ في السرطان انتقال الشمس وعطارد الى برجك يحرك عندك وضع المال ويجلب لك الهدايا بالاضافة الى انتقال الزهرة الى البيت الثاني بيت المال بيت الشهرة والعلاقات والتغيير في العمل والنجاح حظوظ بتاخذ العقل ترافقك اوضاع مشرقة ومعنويات عالية وتغييرات جذرية

عاطفيّاً: تزداد العواطف قوة ومتانة وانسجام مع وجود الزهرة في برج العقرب في البيت الثاني بيت الدعم والشهرة فتنتعس سعادة كبيرة وتتواصل مع الحبيب على نحو رومانسي وناضج، تتعزز الثقة بينكما وتضع حدًّا لمداخلات المتطفلين وتزدهر الاوضاع العائلية والشخصية وتقوى الروابط وتتعزز الالفة بين الاهل والاولاد للعازب تعيش اوقاتا جيدة واحلاما تتحقق واخبارا مميزة وطاقة ايجابية ورومنسية كبيرة