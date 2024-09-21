يقي من السكري.. 3 مشروبات عند تناولها على الريق تحمي البنكرياس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين ضيف الله

البنكرياس عضو حيوي في الجهاز الهضمي، مسؤل عن إنتاج الانزيمات الهاضمة والهرمومات التي تنظم مستوى السكر في الدم.

وتقول الدكتورة نهلة عبدالوهاب استشاري البكتريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة إن من الضروري حماية هذا العضو المهم، لذا يمكن اتباع نظام غذائي صحي كجزء أساسي من الروتين اليومي؛ والاستعانة ببعض المشروبات الطبيعية التي تعزز من صحته.

وأضافت نهلة عبدالوهاب استشاري التغذية الحيوية في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أنه من الضروري تضمين بعض المشروبات صديقة البنكرياس ليومك وخصوصًا بالصباح.

وأشارت إلى أن هناك 3 مشروبات صديقة للبنكرياس ويمكن تناولها على الريق لتعزيز صحته، والتي تتمثل فيما يلي:

عصير التوت

حيث أن عصير التوت من المشروبات المنعشة والغنية بمضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الخلايا من التلف.

كما يساهم في تقليل الالتهابات التي تؤثر على البنكرياس، ويحتوي على عناصر غذائية تعزز وظائف البنكرياس.

عصير العنب

العنب من العصائر التي تحتوي على خصائص مضادة الأكسدة والالتهابات، ويساعد في حماية خلايا البنكرياس من التلف، ويساهم في الوقاية من أمراض البنكرياس الخطيرة.

عصير التفاح

عصير التفاح غني بالألياف التي تساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم، كما يساهم في تحسين الهضم، وحماية البنكرياس من التلف، لأنه غني بمضادات الأكسدة والالتهابات.

وقدمت عدة نصائح أخرى لحماية البنكرياس

الإقلاع عن التدخين.

ممارسة الرياضة.

اتباع نظام غذائي صحي.

الحد من تناول الأطعمة الدسمة والسكريات.

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