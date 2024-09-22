الامارات | دريد لحام لعادل إمام: «ستظل أنت زعيم الكوميديا في العالم العربي» وأنا بانتظارك لنركب الطائرة المخطوفة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

وجه الفنان السوري دريد لحام رسالة طمأنة إلى جمهوره بعد انتشار شائعات حول تعرضه لأزمة قلبية، مؤكدا أنه يتمتع بصحة جيدة.

وكشف لحام عن استعداده لخوض مشروع سينمائي جديد يحمل إسم «زيتونه»، يعكس القضايا الاجتماعية التي تهم الشعوب العربية.

وذكر الفنان السوري، في مقابلة مع الإعلامي ربيع هنيدي بثها عبر قناته على منصة «يوتيوب»، أن الجمهور العربي يتطلع إلى أعمال فنية تعكس همومه وآماله، مشيرا إلى أنه يسعى من خلال أعماله إلى تعزيز روح التفاؤل والتضامن العربي.

وتحدث لحام عن أهمية العطاء في الحياة، مشدداً على أن القيمة الحقيقية تكمن في الأثر الذي يتركه الفرد خلال رحلته، وليس في طول عمره.

وحسب وكالة "د ب أ" وجه النجم السوري رسالة خاصة للفنان المصري عادل إمام، تمنى فيها رؤية أعمال جديدة له، قائلاً: «ستظل أنت زعيم الكوميديا في العالم العربي»، متمنيا تحقيق حلمهما المشترك في تقديم فيلم يحمل عنوان «الحدود 2»، الذي تدور أحداثه في طائرة ركاب تختطف في سماء العالم العربي.

وردا على ما تردد عن وجود خلاف بينه وبين المطربة السورية أصالة نصري، قال لحام إنه من المعجبين بصوت أصالة وشخصها وهي صديقته منذ أن كانت طفلة ومازالت صديقة له، متمنياً لها التوفيق وأن يراها قريباً في سوريا.