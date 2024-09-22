الامارات | هل التمارين الصباحية مفيدة لخسارة الوزن؟

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت دراسة جديدة أن الوقت الذي يختاره الشخص لممارسة التمارين الرياضية قد يكون له تأثير على فقدان الوزن.

وظل النقاش حول أفضل وقت في اليوم لممارسة التمارين الرياضية محط جدال منذ سنوات، حيث كانت الأبحاث والدراسات متضاربة.

وذكرت شبكة "سي بي إس نيوز" الأميركية أن الدراسة الحديثة فقد استخدمت نتائج مسح وطني سابق، شمل أكثر من 5 آلاف شخص ما بين 2003 و2006، حيث لاحظ الباحثون "وجود ارتباط قوي" بين ممارسة التمارين وانخفاض السمنة لدى المجموعة التي كانت تمارس الرياضة في الصباح.

ووجدت الدراسة أن أصحاب التمارين الصباحية "لديهم أيضا أدنى مؤشر لكتلة الجسم".

وكانت "الفئة الصباحية" تضم نسبة أكبر من النساء مقارنة مع الرجال، أما الأشخاص في المجموعات الصباحية كانوا يستهلكون سعرات حرارية أقل.