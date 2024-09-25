"متحاولش تجربها".. 4 أطعمة يجب تجنبها بعد شرب القهوة مباشرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

شرب القهوة على معدة فارغة أو بعد تناول بعض الأطعمة قد يؤثر سلبًا على صحتك، ويؤدي إلى نتائج سلبية منها الشعور بالثقل والانتفاخ.

وهناك 4 أطعمة من الأفضل تجنبها بعد شرب القهوة مباشرة، وفقًا لما ذكره حازم علي، استشاري التغذية العلاجية.

الأطعمة الحمضية

وأضاف "علي" لـ"الخليج 365" إنّ القهوة نفسها حمضية، وإضافة أطعمة حمضية أخرى مثل البرتقال، الليمون، أو الطماطم قد تزيد من حموضة المعدة وتسبب عسر الهضم والارتجاع المريئي، وبدلا من ذلك يمكنك تناول الفواكه القلوية مثل الموز أو الأفوكادو.

وأشار استشاري التغذية العلاجية، إلى أنه ثمة العديد من الأطعمة التي لا يفضل تناولها بعد شرب القهوة مباشرة، وتشمل:

الأطعمة الدسمة

القهوة تحفز إنتاج حمض المعدة، وعندما تتناول طعامًا دهنيًا بعدها، فإن هذا الحمض يهاجم الدهون، مما يؤدي إلى الشعور بالثقل والانتفاخ.

اختر وجبات خفيفة تحتوي على بروتين خفيف مثل البيض المسلوق أو الزبادي اليوناني.

الأطعمة الحارة

الأطعمة الحارة تزيد من تهيج المعدة، وعند دمجها مع القهوة، قد تسبب حرقة المعدة والتهابات.

اختر أطعمة معتدلة الحرارة أو باردة.

الأطعمة الغنية بالألياف

الألياف مهمة لصحة الجهاز الهضمي، ولكن تناولها بكميات كبيرة بعد شرب القهوة قد يزيد من الغازات والانتفاخ.

يمكنك تناول الأطعمة الغنية بالألياف في وجبات منفصلة عن القهوة.

نصائح طبية مهمة

ينصح بشرب القهوة بعد الوجبات الرئيسية بمدة لا تقل عن ساعة.

يساعد الحليب أو الكريم على تقليل حموضة القهوة.

تجنب الإفراط في شرب القهوة، خاصة قبل النوم.

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