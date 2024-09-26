فيديو.. هجوم ثور هائج على المعازيم في حفل زفاف باليمن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء العمدة:

في مشهد مرعب، اقتحم ثور هائج حفل زفاف في إحدى قرى اليمن، مفزعا الحضور وقام بمطاردتهم في حالة من الفوضى، محدثا حالة من الهلع بين المدعوين.

"فجأة، تحول الفرح إلى فزع عندما اقتحم الثور الهائج حفل الزفاف، مطاردًا الضيوف في كل مكان، مما أثار الذعر بين الحضور."

وأظهر الفيديو: حاول أحد الحاضرين إيقاف الثور الهائج، ولكن دون جدوى، حيث استمر الحيوان في مطاردته للضيوف بلا هوادة."

تحول حفل الزفاف إلى ساحة معركة، حيث تسبب الثور الهائج في تشتت الحضور، وفرار الرجال مذعورين، وسط أصوات الرصاص الاحتفالية التي تحولت إلى موسيقى مصاحبة للفوضى.