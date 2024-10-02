الامارات | ميناء جبل علي.. ملاذ آمن للحياة البحرية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسعى مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، لتعزيز جهودها الرامية إلى دعم بيئة الحياة البحرية في سواحل ميناء جبل علي في دبي، من خلال تعاون جديد مع «ليفينج سيوولز»، وهي مؤسسة غير ربحية متخصصة في تصميم الهياكل البحرية المبتكرة التي تحاكي الموائل الطبيعية للكائنات الحية، وتساعد في تجديد منظومة الحياة البحرية في سواحل الإمارات، وذلك ضمن فعاليات «عام الاستدامة» في الدولة.

وتصمم «ليفينج سيوولز» هياكل موائل صناعية تحاكي التشكيلات الطبيعية مثل الأحواض الصخرية، وجذور أشجار القرم بصورة مثالية تتيح تركيبها فوق التشكيلات البحرية الجديدة والحالية التي تساهم في حماية الحياة البحرية.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، سلطان أحمد بن سليّم: «ضمن جهودنا المتواصلة لدعم التنوّع الحيوي في البيئة البحرية، نعمل على تحويل البنية التحتية للموانئ بما يعود بالفائدة على البيئات البحرية؛ كما نعمل على إرساء معايير جديدة لعمليات الموانئ المستدامة. وتؤكد توسعة مبادرة (ليفينج سيوولز) لتشمل ميناء جبل علي، التزامنا بالعمل لضمان تدفق الحركة التجارية العالمية بصورة أكثر استدامة».

وأضاف «يمثل هذا المشروع خطوة مهمة تجمع بين حلول التصميم الذكي ومساعي تعزيز أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. ويؤكد تعاوننا مع المبادرة خلال عام الاستدامة في دولة الإمارات حرصنا على ضمان مستقبل أكثر استدامة لكوكبنا».

من جانبها، قالت المؤسس المشارك لمؤسسة «ليفينج سيوولز» والأستاذ المشارك في جامعة ماكواري كاثرين دافورن: «ستساهم هذه الشراكة في توفير موائل طبيعية حيوية تدعم التنوّع البيولوجي على نطاق واسع في ميناء جبل علي، وتساعد في وضع أساس علمي لتوسيع هذه المبادرة على مستوى العالم، من خلال شبكة موانئ ومحطات حاويات (دي بي ورلد) العالمية، فنحن بحاجة ماسة إلى إيجاد طرق مبتكرة نستعيد من خلالها التنوّع البيولوجي الطبيعي الذي يضمن سلامة محيطاتنا».