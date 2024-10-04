الامارات | نانا موسكوري: قدّمت ما يكفي لن أظهر على المسرح مجدداً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قبل فترة قصيرة من احتفالها بعيد ميلادها الـ90، يوم 13 الجاري، أعلنت اليونانية نانا موسكوري، أيقونة الأغنية الشعبية في العالم، أنها ستتوقف عن الظهور على المسرح، وذلك في مقابلة مع مجلة «دير شبيغل» الألمانية، أمس.

وقالت موسكوري: «سأحيي بعض العروض الأخرى، ثم سأتوقف عن الظهور على المسرح، أعتقد أنني قدّمت ما يكفي».

وتابعت: «لا أستطيع التظاهر بأنني امرأة شابة، لا أريد أن أؤذي الناس. ليس لديَّ الحق في الصعود على المسرح والغناء بشكل سيئ، حتى لو صفّق لي الجمهور على ذلك».

وفي عام 2008، ودّعت نانا موسكوري التي لها أكثر من 1500 أغنية، محبيها خلال حفلة غنائية في أثينا، لكنها عادت إلى المسرح في العام التالي، مؤكدة أنها تشعر بملل كبير وهي بعيدة عن جمهورها.