الامارات | «أكاديمية الفجيرة للفنون» تحقق مراكز متقدمة في مسابقة دولية

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن «أكاديمية الفجيرة للفنون» تحقق مراكز متقدمة في مسابقة دولية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حصدت أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة المراكز الأولى في مسابقة كولنير كلافيرزيمير الدولية للعزف على البيانو 2024، التي أقيمت في ألمانيا. وحصلت الطالبة لين رامي يعقوب على المركز الأول في الفئة (B)، بينما حقق الطالب أمير باسل نصر الله المركز الثاني في الفئة (A)، الأمر الذي عكس مستوى الإبداع والمهارة اللذين يتمتع بهما الطالبان. ووجه علي عبيد الحفيتي، مدير عام الأكاديمية، الشكر والتهنئة للطالبين الفائزين، معرباً عن فخر الأكاديمية بإنجازاتهما التي تمثّل مصدر إلهام للآخرين.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App