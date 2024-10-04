الامارات | التخلص التدريجي من التدخين قد ينقذ حياة 1.2 مليون شخص

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت دراسة نشرت، أمس، أن حظر بيع التبغ للمولودين بين عامي 2006 و2010، قد يجنّب تسجيل نحو 1.2 مليون حالة وفاة، بسبب سرطان الرئة بحلول نهاية القرن.

والتدخين مسؤول عن نحو 85% من مختلف الإصابات بسرطان الرئة، أخطر أنواع السرطانات في العالم، بحسب منظمة الصحة العالمية.

وأشارت الدراسة الجديدة التي أجرتها الوكالة الدولية لبحوث السرطان، التابعة لمنظمة الصحة العالمية، إلى أنه في حال استمرت الاتجاهات الحالية، فستُسجَّل نحو ثلاثة ملايين حالة وفاة بسرطان الرئة وسط المولودين بين 2006 و2010.

لكن إذا حُظر بيع التبغ لهؤلاء البالغ عددهم 650 مليون شخص، فمن الممكن تجنّب نحو 1.2 مليون حالة وفاة بحلول عام 2095، واعتمدت الدراسة، على بيانات عن حالات السرطان والوفيات من 185 دولة.