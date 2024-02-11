شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. إيداع 3.4 مليار ريال لمستفيدي حساب المواطن عن شهر فبراير والان نبدء بالتفاصيل



وذكر مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبد الله الهاجري أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 192 مليار ريال منها 2.5 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

الدمام - شريف احمد - أودع برنامج حساب المواطن، اليوم الأحد، 3.4 مليار ريال مخصص دعم شهر فبراير للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الخامسة والسبعين 10.8 مليون مستفيد وتابع.وذكر مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبد الله الهاجري أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 192 مليار ريال منها 2.5 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

تفاصيل دفعة فبراير



ولفت "الهاجري" إلى أن 75% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1480 ريالًا.

وأوضح مدير عام التواصل أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 73%، وبلغ عدد التابعين 7.9 مليون مستفيد.

وكان برنامج حساب المواطن أطلق مؤخراً تحديثات للبوابة الإلكترونية وتطبيق البرنامج، وذلك بهدف تسهيل تجربة المستفيد، وقد شمل التطوير على البوابة الإلكترونية إضافة العديد من الخدمات من أهمها اختصار وتسهيل رحلة المستفيد لتقديم الطلب، وجلب بيانات أفراد الأسرة مباشرة من الموقع، واسترجاع بيانات العنوان الوطني من خلال المصدر، فيما شمل تحديث التطبيق عدد من الخدمات المتكاملة من أهمها إضافة خدمة الدخول من خلال النفاذ الوطني الموحد، وإضافة خدمة الحاسبة التقديرية، وإتاحة التسجيل وتحديث البيانات من خلال التطبيق.