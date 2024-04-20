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شكرا لقرائتكم خبر عن في 5 دول.. مركز الملك سلمان يواصل توزيع المساعدات الإغاثية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، 2.120 كيلوجرامًا من التمر للأسر الأكثر احتياجًا في ولايات باهيا، وسيارا، وبارايبا، وبيرنامبوكو، وسيرجيبي، و ريو غراندي دو نورتي بالمنطقة الشمالية من جمهورية البرازيل الاتحادية.
واستفاد منها 1.060 فردًا، وذلك ضمن مشروع توزيع 100 طن من التمور في جمهورية البرازيل والدول المجاورة.
ووقعّ برنامج الأغذية العالمي في مقره على مذكرة تسلّم الشحنة من فريق مركز الملك سلمان للإغاثة بمدينة مومباسا ؛ تمهيدًا لتوزيعها على المستفيدين في كينيا.
ووزع المشروع الأسبوع الماضي 25,000 ربطة خبز يوميا للعائلات المحتاجة من أسر اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف القاطنين في شمال لبنان، استفاد منها 125 ألف فرد.
وجرى خلال المشروع تقديم 1.802 خدمة، حيث بلغت نسبة الذكور 57% ونسبة الإناث 43%، بينما شكّلت نسبة النازحين 18% والمقيمين 82% من إجمالي المستفيدين، حيث تم توزعت الخدمات بين تركيب وتأهيل الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي والاستشارات التخصصية.
واستفاد منها 1.932 فرداً، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان.
وعمل مركز الملك سلمان للإغاثة على العناية بقطاع المياه والإصحاح البيئي والرفع من جودة الخدمات المقدمة فيه عبر تنفيذ "مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي للنازحين بمحافظة حجة" بهدف الحد من معاناة النازحين داخليا وتوفير المياه الآمنة والصرف الصحي في قرى السادة و بنى مخاوي و الدير بمديرية حيران ، وقرية الغرزة بمديرية حرض، وقرية بني كديش الكداري بمديرية عبس، استفاد من المشروع خلال العام 2023م؛ 30 ألفا و100 فرد.
وأسهم المركز عبر تنفيذ ثلاثة أنشطة رئيسية أولها تنفيذ النشاط الأول لزيادة فرص الحصول على مياه الشرب والاستخدام المأمون عبر حفر وإعادة تأهيل ثلاثة آبار تعمل بالطاقة الشمسية في قريتي بني مخاوي و الدير بمديرية حيران، وقرية الكداري بمديرية عبس، و إنشاء أربعة خزانات برجية إسمنتية في مديريتي حيران وعبس، إضافة إلى تركيب أربع محطات تحلية مياه الشرب تعمل بالطاقة الشمسية وبقدرة تحلية 8.400 لتر بالساعة في مديريات حيران وعبس وحرض، بهدف توفير مياه نقية وصحية للمجتمعات المستفيدة، ووضعت خطة لنقل مياه الشرب والمياه الصالحة للاستخدام بواسطة الشاحنات، وتوزيع أوعية لنقل وحفظ المياه.
فيما نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة النشاط الثاني لخفض معدل الإصابة بالأمراض المعدية عبر جمع ونقل المخلفات الصلبة للحد من المخاطر الصحية والبيئية المرتبطة بتراكم المخلفات وتعزيز النظافة والصحة العامة في المجتمع، وإجراء 60 حملة للرش الضبابي واليرقي لمكافحة نواقل الأمراض من خلال استخدام المبيدات الحشرية للقضاء على الحشرات المسببة للأمراض، مثل البعوض والذباب وغيرها.
فيما جرى بالنشاط الثالث تعزيز قدرات المجتمع المحلي على إدارة البنية التحتية للمياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية من خلال صيانة الآبار ومحطات التحلية وشبكات توزيع المياه والخزنات البرجية الإسمنتيّة وخزانات توزيع المياه والحمامات، فضلا عن توزيع حقائب النظافة الشخصية وحقائب النظافة للحمامات المتنقلة، بهدف تحسين الظروف المعيشية للنازحين والحفاظ على النظافة العامة في المواقع المستهدفة.
وتأتي هذه الجهود في إطار منظومة المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق؛ لتحسين ظروفه المعيشية خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمر بها.
واستفاد منها 1.060 فردًا، وذلك ضمن مشروع توزيع 100 طن من التمور في جمهورية البرازيل والدول المجاورة.
مساعدات إيوائيةوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 348 حقيبة إيوائية، و148 خيمة للأسر الأكثر احتياجا في مديرية رازح بمحافظة صعدة، استفاد منها 1.918 فردا بواقع 348 أسرة، ضمن مشروع توزيع المساعدات الإيوائية الطارئة المنفذ في الجمهورية اليمنية.
برنامج الأغذيةسلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 25 طنا من التمور لبرنامج الأغذية العالمي في جمهورية كينيا، بحضور نائب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كينيا ناصر بن محمد الفريدي، و النائب الأول والمدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في كينيا كالوم جاردنر، ومسؤولة الشراكات ببرنامج الأغذية العالمي في كينيا ألكسندرا بالدوين.
ووقعّ برنامج الأغذية العالمي في مقره على مذكرة تسلّم الشحنة من فريق مركز الملك سلمان للإغاثة بمدينة مومباسا ؛ تمهيدًا لتوزيعها على المستفيدين في كينيا.
مشروع مخبز الأملواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذ مشروع مخبز الأمل الخيري في محافظة عكار وقضاء المنية في لبنان.
ووزع المشروع الأسبوع الماضي 25,000 ربطة خبز يوميا للعائلات المحتاجة من أسر اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف القاطنين في شمال لبنان، استفاد منها 125 ألف فرد.
مركز الأطراف الصناعيةقدّم مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت خدماته الطبية المتنوعة لـ 370 مستفيدًا ممن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق خلال شهر فبراير من عام 2024م، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وجرى خلال المشروع تقديم 1.802 خدمة، حيث بلغت نسبة الذكور 57% ونسبة الإناث 43%، بينما شكّلت نسبة النازحين 18% والمقيمين 82% من إجمالي المستفيدين، حيث تم توزعت الخدمات بين تركيب وتأهيل الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي والاستشارات التخصصية.
سلال غذائيةوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 620 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجاً والنازحة في مركز الإيواء بمحافظة الدمازين في ولاية النيل الأزرق بجمهورية السودان.
واستفاد منها 1.932 فرداً، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان.
الإمداد المائيتولي المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أهمية لدعم قطاع المياه والإصحاح البيئي في اليمن، نظراً لما يمثله القطاع من أهمية ماسة في حياة الفرد والمجتمع.
وعمل مركز الملك سلمان للإغاثة على العناية بقطاع المياه والإصحاح البيئي والرفع من جودة الخدمات المقدمة فيه عبر تنفيذ "مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي للنازحين بمحافظة حجة" بهدف الحد من معاناة النازحين داخليا وتوفير المياه الآمنة والصرف الصحي في قرى السادة و بنى مخاوي و الدير بمديرية حيران ، وقرية الغرزة بمديرية حرض، وقرية بني كديش الكداري بمديرية عبس، استفاد من المشروع خلال العام 2023م؛ 30 ألفا و100 فرد.
وأسهم المركز عبر تنفيذ ثلاثة أنشطة رئيسية أولها تنفيذ النشاط الأول لزيادة فرص الحصول على مياه الشرب والاستخدام المأمون عبر حفر وإعادة تأهيل ثلاثة آبار تعمل بالطاقة الشمسية في قريتي بني مخاوي و الدير بمديرية حيران، وقرية الكداري بمديرية عبس، و إنشاء أربعة خزانات برجية إسمنتية في مديريتي حيران وعبس، إضافة إلى تركيب أربع محطات تحلية مياه الشرب تعمل بالطاقة الشمسية وبقدرة تحلية 8.400 لتر بالساعة في مديريات حيران وعبس وحرض، بهدف توفير مياه نقية وصحية للمجتمعات المستفيدة، ووضعت خطة لنقل مياه الشرب والمياه الصالحة للاستخدام بواسطة الشاحنات، وتوزيع أوعية لنقل وحفظ المياه.
فيما نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة النشاط الثاني لخفض معدل الإصابة بالأمراض المعدية عبر جمع ونقل المخلفات الصلبة للحد من المخاطر الصحية والبيئية المرتبطة بتراكم المخلفات وتعزيز النظافة والصحة العامة في المجتمع، وإجراء 60 حملة للرش الضبابي واليرقي لمكافحة نواقل الأمراض من خلال استخدام المبيدات الحشرية للقضاء على الحشرات المسببة للأمراض، مثل البعوض والذباب وغيرها.
فيما جرى بالنشاط الثالث تعزيز قدرات المجتمع المحلي على إدارة البنية التحتية للمياه والصرف الصحي والنظافة الشخصية من خلال صيانة الآبار ومحطات التحلية وشبكات توزيع المياه والخزنات البرجية الإسمنتيّة وخزانات توزيع المياه والحمامات، فضلا عن توزيع حقائب النظافة الشخصية وحقائب النظافة للحمامات المتنقلة، بهدف تحسين الظروف المعيشية للنازحين والحفاظ على النظافة العامة في المواقع المستهدفة.
وتأتي هذه الجهود في إطار منظومة المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق؛ لتحسين ظروفه المعيشية خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمر بها.