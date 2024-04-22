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"الجبير" يبحث الموضوعات المشتركة مع سفيري بوروندي وبنين

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واس - الرياض  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل بن أحمد الجبير، بمقر الوزارة في الرياض، اليوم، سفير جمهورية بوروندي لدى المملكة ناهايو جاكوس يعقوب.
وجرى خلال الاستقبال، بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

العلاقات مع الدول

وكان استقبل "الجبير" سفير جمهورية بنين لدى المملكة آدم زاكاري بوقودو.
وجرى أيضا خلال الاستقبال، بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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