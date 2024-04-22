#معادن : زراعة 20 مليون شجرة بحلول 2040 ضمن مبادرة #السعودية_الخضراء #صحيفة_اليوم #مستقبل_الإعلام_يبدأ_من_اليوم https://t.co/Nluv4iFP9r pic.twitter.com/6vyTnZlRw0

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 مليارات شجرة.. تفاصيل الملتقى الوطني للتشجير في نسخته الأولى والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية