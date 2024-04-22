السعودية | أمير منطقة الجوف يستقبل المواطنين في جلسته الأسبوعية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقبل صاحب السموِ الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، مساء اليوم، في قصره بمدينة سكاكا جموعَ المواطنين ومشايخ وأعيان ومعرِّفي القبائل بالمنطقة.

كما استقبل سموُّه أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم والقضاة ومسؤولي القطاعات الحكوميّة من مدنيين وعسكريين، الذين قدموا للسّلام على سموِّه في الجلسة الأسبوعية التي يعقدها سموه للمواطنين.

وفي بداية اللقاء رحب سمو أمير منطقة الجوف بالجميع، واستعرض العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات التنموية والخدمية, مؤكدًا على دور المسؤولين في الإدارات الحكومية في متابعة الأعمال والإشراف عليها، والاستثمار الأمثل للإمكانات المتاحة لخدمة المواطنين والمقيمين والارتقاء بالعمل والإسهام في تيسير معاملاتهم والتكامل مع جميع الجهات.

وأشار سموه خلال الجلسة إلى ما تحظى به منطقة الجوف كسائر مناطق المملكة من دعم كبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، لمواكبة رؤية السعودية 2030، ودفع عجلة التنمية في المنطقة بقطاعاتها الحكومية، والخاصة، وغير الربحية، وبجميع مجالات الخدمات، والمجالات الاقتصادية، والثقافية، والاجتماعية.

كما جرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث المتعلقة بشؤون المنطقة، واستمع سموّه إلى عدد من مداخلات الحضور في مختلف المجالات.

ثم تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه.