شكرا لقرائتكم خبر عن بدء القبول الإلكتروني في 69 برنامجًا للدراسات العليا بجامعة الملك فيصل والان نبدء بالتفاصيل

منح مجانية للطلبة المتميزين

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الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة الملك فيصل فتح بوابة القبول الإلكترونية في 69 برنامجاً من برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1446هـ، وذلك ابتداءً من يوم الأربعاء 15 - 10 -1445هـ الموافق 24 - 4 - 2024م وحتى الساعة الثالثة مساء من يوم الأربعاء 22 - 10 - 1445هـ الموافق 1 - 5 - 2024م.وأوضح المشرف على إدارة برامج الدراسات العليا الدكتور محمد المالكي أن الجامعة تفتح بوابة القبول سنوياً لاستيعاب الطلب المتزايد على برامج الدراسات العليا المتنوعة، وأشار إلى أن جميع البرامج متاحة برسوم مالية، كما تم توفير مقاعد دراسية (منح) مجانية للطلبة المتميزين في جميع البرامج المطروحة.وبين أن التقديم سوف يكون عبر رابط القبول الإلكتروني، ولن يتم استقبال أي طلبات ورقية بعد انتهاء فترة التقديم المحددة، مؤكدا ترحيب الجامعة بقبول المعيدين والمحاضرين بشرط التقديم عبر رابط القبول الإلكتروني خلال الفترة المعلنة.