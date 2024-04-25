36 إعفاء لرؤساء البلديات والطائف والرياض أولاً

وسجلت عدد حالات التكليف المستمر لرؤساء البلديات 177 حالة، تصدرتها منطقة القصيم بـ45 حالة، وتلتها منطقة الرياض بـ40 حالة تكليف، ثم الشرقية بـ30، ومحافظة الطائف 25، ومنطقة نجران 10 حالات، وحائل 8 حالات، وحائل 6، وحفر الباطن 4، والحدود الشمالية 3، بينما سجلت كل من منطقة عسير وجازان حالتي تكليف لكل منهما، وحالة واحدة بمنطقة مكة المكرمة ومحافظة الأحساء بكل منهما، ولم تسجل أي حالة تكليف مستمر بمناطق المدينة المنورة، والشرقية، والجوف، والباحة.
البلديات
221 بلدية
33 عسير
27 القصيم
25 جازان
17 المدينة المنورة
17 الحدود الشمالية
15 جدة
14 الشرقية
13 تبوك
11 حائل
10 نجران
10 الطائف
09 الجوف
09 الباحة
04 الاحساء
04 حفر الباطن
03 مكة المكرمة
حالات التمديد
44 حالة
14 عسير
12 جازان
04 الطائف
05 الرياض
04 القصيم
02 حائل
02 الباحة
01 تبوك
مناطق ومحافظات لم تسجل حالات تمديد
- مكة المكرمة
- المدينة المنورة
- جدة
- الشرقية
- الجوف
- الحدود الشمالية
- نجران
- الاحساء
- حفر الباطن
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