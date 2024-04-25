الارشيف / اخبار السعوديه

36 إعفاء لرؤساء البلديات والطائف والرياض أولاً

0 نشر
0 تبليغ

بلغت حالات الإعفاء لرؤساء البلديات في المناطق 36 حالة إعفاء، وتصدرت محافظة الطائف بـ8 حالات، تلتها منطقة الرياض بـ7، وذلك وفقًا لتقرير وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لعام 2023، بينما سجلت كل من منطقتي حائل وحفر الباطن 4 لكل منهما، وسجلت منطقتا عسير والحدود الشمالية 3 إعفاءات لكل منهما، بينما تم إعفاء حالتين بمنطقتي جازان وتبوك في كل منهما، وسجلت مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة حالة إعفاء واحدة بكل منها، ولم تسجل أي حالات إعفاء لرؤساء البلديات في مناطق الشرقية، والقصيم، وتبوك، والباحة، ونجران، ومحافظة الأحساء.

وسجلت عدد حالات التكليف المستمر لرؤساء البلديات 177 حالة، تصدرتها منطقة القصيم بـ45 حالة، وتلتها منطقة الرياض بـ40 حالة تكليف، ثم الشرقية بـ30، ومحافظة الطائف 25، ومنطقة نجران 10 حالات، وحائل 8 حالات، وحائل 6، وحفر الباطن 4، والحدود الشمالية 3، بينما سجلت كل من منطقة عسير وجازان حالتي تكليف لكل منهما، وحالة واحدة بمنطقة مكة المكرمة ومحافظة الأحساء بكل منهما، ولم تسجل أي حالة تكليف مستمر بمناطق المدينة المنورة، والشرقية، والجوف، والباحة.

البلديات

221 بلدية

33 عسير

27 القصيم

25 جازان

17 المدينة المنورة

17 الحدود الشمالية

15 جدة

14 الشرقية

13 تبوك

11 حائل

10 نجران

10 الطائف

09 الجوف

09 الباحة

04 الاحساء

04 حفر الباطن

03 مكة المكرمة

حالات التمديد

44 حالة

14 عسير

12 جازان

04 الطائف

05 الرياض

04 القصيم

02 حائل

02 الباحة

01 تبوك

مناطق ومحافظات لم تسجل حالات تمديد

- مكة المكرمة

- المدينة المنورة

- جدة

- الشرقية

- الجوف

- الحدود الشمالية

- نجران

- الاحساء

- حفر الباطن


كانت هذه تفاصيل خبر 36 إعفاء لرؤساء البلديات والطائف والرياض أولاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا