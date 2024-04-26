شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. شاهد لحظة هطول الأمطار على المسجد الحرام صباح اليوم والان نبدء بالتفاصيل



خدمات الحرمين تقدم الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، العديد من الخدمات لضيوف الرحمن، ومنها خدمة الإرشاد المكاني في المسجد الحرام بـ51 لغة عالمية، مع الاستعانة بـ74 مترجمًا ومترجمة على مدار اليوم في عدة مواقع رئيسية، هي: باب الملك فهد، وباب الملك عبدالعزيز، وباب أجياد، وباب السلام، وجسر أجياد، والصفا والتوسعة

الخدمات الصوتية وتمتد الخدمات إلى توزيع وسائل صوتية مثل السماعات، للاستفادة من خدمات البث المباشر للخطب والدروس، ودعم مختلف مقدمي الخدمة بالمسجد الحرام بالترجمة اللفظية لتمكينهم من تقديم خدماتهم بعدة لغات.

إضافة إلى تزويد القاصدين بالترددات الإذاعية لقنوات FM للبث المباشر للخطب والدروس التي تصل إلى نطاقات واسعة، وتستهدف قاصدي بيت الله الحرام من غير الناطقين بالعربية. الدمام - شريف احمد - تضرع ضيوف الرحمن، اليوم الجمعة، بالدعاء خلال هطول أمطار الخير والبركة على المسجد الحرام، سائلين وراجين الله بقلوب صادقة، عسى أن يتقبل دعواتهم.تقدم الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، العديد من الخدمات لضيوف الرحمن، ومنها خدمة الإرشاد المكاني في المسجد الحرام بـ51 لغة عالمية، مع الاستعانة بـ74 مترجمًا ومترجمة على مدار اليوم في عدة مواقع رئيسية، هي: باب الملك فهد، وباب الملك عبدالعزيز، وباب أجياد، وباب السلام، وجسر أجياد، والصفا والتوسعة السعودية الثالثة، ومدخل المسعى.وتمتد الخدمات إلى توزيع وسائل صوتية مثل السماعات، للاستفادة من خدمات البث المباشر للخطب والدروس، ودعم مختلف مقدمي الخدمة بالمسجد الحرام بالترجمة اللفظية لتمكينهم من تقديم خدماتهم بعدة لغات.إضافة إلى تزويد القاصدين بالترددات الإذاعية لقنواتللبث المباشر للخطب والدروس التي تصل إلى نطاقات واسعة، وتستهدف قاصدي بيت الله الحرام من غير الناطقين بالعربية.