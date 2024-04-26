السعودية | نائب أمير منطقة تبوك يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة إنجازات مستهدفات رؤية المملكة 2030

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 – واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – نظير المستهدفات التي تحققت للرؤية الطموحة رؤية المملكة 2030 خلال الأعوام الـ 8 الماضية.

وأكد سموه في تصريح بهذه المناسبة: أن رؤية المملكة 2030 التي انطلقت بتوجيهات ومباركة خادم الحرمين الشريفين وبمتابعة واهتمام وإشراف دقيق من سمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – شهدت خلال الأعوام الماضية لانطلاقة الرؤية المباركة، قفزات نوعية، وإنجازات متتالية، وتحولاً تاريخياً غير مسبوق، ونمواً ملحوظاً، وهو ما أظهرته الأرقام والمؤشرات التي جاءت بالتقرير السنوي لرؤية المملكة 2030 للعام 2023 وحملت في طياتها بشائر الخير والنماء.

وأضاف سموه أن تحديد الميزات النسبية التي عملت عليها رؤية المملكة 2030 في كل منطقة من مناطق وطننا الغالي، وتحويلها إلى ميزات تنافسية، قد أسهمت في دعم عجلة التطور والنماء في كل مكان، ومنها منطقة تبوك التي تحتضن مشروعات رؤية المملكة (نيوم، البحر الأحمر، آمالا) وما ستوفره تلك المشروعات من تعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير حياة كريمة لأبناء الوطن الغالي، وبما يعود بالنفع على الوطن والمواطن.

وسأل سموه المولى القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على وطننا الأمن والرخاء والازدهار.