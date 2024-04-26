السعودية | هيئة الأمر بالمعروف بعسير تشارك في “مهرجان مزاد الإبل” بمحافظة بيشة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 – واس

يشارك فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير في مهرجان “مزاد الجنوب للإبل” الذي انطلقت أمس نسخته الثالثة ، بمحافظة بيشة (مركز النقيع)، بعدد من الفرق الميدانية المكلفة للقيام بجولات توعوية في أماكن الزوار والمشاركين، طيلة أيام المهرجان بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وخصصت الهيئة معرضًا توعويًا يهتم بالأمن الفكري ( ولاء )، وعددًا من المصليات والمنصة التوعوية، والتي تسهم في عرض مواد توعوية وقائية تبث على شاشات العرض الرقمية المزودة بها.

ويعد المهرجان من أهم الأنشطة الاقتصادية في محافظة بيشة؛ لما يحظى به من إقبال كبير من قبل الملاك والمهتمين بالإبل في المحافظة ومعظم مناطق المملكة.

ويضم المهرجان أركانًا تبرز أهمية الإبل في حياة المجتمع منذ القدم ومظاهر الاهتمام بتطوير الأنشطة المتعلقة برياضات الإبل خاصة في ظل اعتماد عام 2024 عامًا للإبل في المملكة.