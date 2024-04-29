شكرا لقرائتكم خبر عن قريباً.. تراخيص مزاولة المهنة وتأسيس أندية للأطباء البيطريين والان نبدء بالتفاصيل

تحسين الأداء

الوكيل المساعد للثروة الحيوانية والسمكية في وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور علي الشيخي

تعزيز الكفاية الإنتاجية

الدمام - شريف احمد - أعلن الوكيل المساعد للثروة الحيوانية والسمكية في وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور علي الشيخي عن مبادرات لدعم وتطوير مهنة الطب البيطري في المملكة، تشمل هذه المبادرات إصدار رخصة مزاولة المهنة للأطباء البيطريين ”غير الموظفين حاليًا“ وتأسيس أندية للأطباء البيطريين في مختلف مناطق ومدن المملكة قريبًا.وأوضح الدكتور الشيخي لـ "اليوم" أن هذه الخطوات تأتي في إطار حرص الوزارة على تطوير قطاع الطب البيطري في المملكة وتعزيز الكفاءة الإنتاجية.أشار إلى أن رخصة مزاولة المهنة ستساهم في تحسين الأداء وزيادة الدخل وتوسيع نطاق الخدمات البيطرية، كما ستساهم في تحسين الممارسات وتعزيز الكفاية الإنتاجية.وبين أن أندية الأطباء البيطريين ستساهم في إعطاء الأطباء البيطرين أولوية وامتيازات عالية، وستساهم في عملية التوعية والتثقيف وتحسين الأداء للجميع، وستساهم كذلك في الاستفادة من الخبرات الدولية.وأكد أن مستقبل الطبيب البيطري في المملكة سيكون له شأن كبير في المراحل القادمة، وأن قطاع الثروة الحيوانية مقبل على نقلة هامة جداً في المرحلة المقبلة.كشف عن استراتيجية وطنية لتعزيز الكفاية الإنتاجية لتربية الماشية ستعلن بعد أسبوع من الآن، وستساهم في نقلة كبيرة جداً في القطاع. مشيرا إلى إنشاء 6 شركات عملاقة للتربية المكثفة في المملكة، بالإضافة إلى توقيع عقد مع أول شركة من نوعها، مع توقيع عقد ثانٍ قريبًا.وأعلن الدكتور الشيخي عن تبني لجنة منتجي الدواجن توظيف جميع خريجي كلية الطب البيطري بجامعة الملك فيصل لهذا العام، مؤكدًا أن هذا العام سيكون عاماً محورياً في عملية الطب البيطري للانطلاق والانخراط بشكل مباشر من الجامعة إلى القطاع الخاص.وتسعى الوزارة إلى جذب أفضل الكفاءات وتوفير بيئة عمل مناسبة لهم للمساهمة في تطوير هذا القطاع الحيوي.