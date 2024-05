شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. أمطار متوسطة وعواصف ترابية على الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أتربة مثارة وعواصف ترابية على أجزاء من منطقة الرياض اليوم الثلاثاء، تستمر حتى الساعة 9 صباحًا.وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا نشطة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية كيلومتر واحد أو أقل.كما نبه المركز من أمطار متوسطة تبدأ الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 11 مساء. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)ويشمل التحذير الردعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم والأفلاج والسليل ووادي الدواسر والزلفى والغاط والمجمعة وشقراء والدوادمي والرين والقويعية وعفيف.ويصاحب الأمطار رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية، وتجمع للمياه.