شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة اليوم.. أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس في المملكة اليوم الأربعاء، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والرياض والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية والشرقية.

في حين لا يُستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من منطقة تبوك خاصة الساحلية منها. البحر الأحمر الرياح السطحية: شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة على الجزئين الشمالي والأوسط، تصل إلى 40 كم/ساعة باتجاة خليج العقبة.

وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، تصل إلى 50كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، كذلك مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من متر إلى متر ونصف يصل إلى اعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب، كذلك مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي .

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج ومائج باتجاه مضيق باب المندب، كذلك مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. الخليج العربي الرياح السطحية: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وشمالية شرقية إلى شمالية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزئين الأوسط والجنوبي، تصل سرعتها إلى 60 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

ارتفاع الموج: من متر ونصف إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.

حالة البحر: متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة.