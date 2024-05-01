انت الان تتابع سيول منقولة تدهم شوارع أبو شعيب بجموم مكة.. والأهالي يصفونها بالتاريخية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 01 مايو 2024, 6:10 صباحاً

دهمت السيول المنقولة، صباح اليوم الأربعاء، محافظة الجموم- شمال مكة المكرّمة؛ ما تسبّب في جرف عديدٍ من المركبات، ولاتزال تواصل جريانها حتى اللحظة. وبحسب مقاطع فيديو، فإن السيول المنقولة دهمت شوارع أبو شعيب بمحافظة الجموم بمنطقة مكة المكرّمة، صباح اليوم الأربعاء، وأظهرت المقاطع جرف عددٍ من المركبات من جرّاء السيول التي وصفها السكان بالتاريخية. وتحدّث السكان أن السيول المنقولة التي شهدتها محافظة الجموم لم يروا مثلها من ذي قبل، على حد تعبيرهم، ولاتزال الجهات المعنية تتابع الحالة وترفع حالة التأهب، فيما علّق عددٌ من المدارس الدراسة الحضورية فيها.

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