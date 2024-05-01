شكرا لقرائتكم خبر عن طقس السعودية.. أمطار على القصيم وطريف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هطلت اليوم، أمطار متوسطة على محافظة طريف وضواحيها بمنطقة الحدود الشمالية.

كما هطلت مساء اليوم، أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة القصيم، شملت مدينة بريدة، وعدداً من المحافظات، وأجزاءً متفرقة من مراكز المنطقة.

وما زالت السحب مهيأة لهطول أمطار في الساعات القليلة القادمة. طقس السعودية لليوم الثاني على التوالي توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار على بعض المناطق في المملكة.

وأوضح أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البردورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الرياض، القصيم، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، والشرقية.