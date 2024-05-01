شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار وسيول.. الأرصاد يحذر من طقس الرياض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أطلق المركز الوطني للأرصاد إنذارًا أحمر على منطقة الرياض، محذرًا من طقسها.
وبين أن المنطقة تشهد هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة وجريان سيول وتساقط برد وصواعق رعدية. يواصل مركز المراقبة والتحكم في This is a Twitter Status متابعة الحالة المطرية، وانسيابية الحركة، للوصول إلى رياض مزدهرة بخدمات تحقق تطلعات السكان والزوّار
جعلها الله أمطار خير وبركةThis is a Twitter Status— أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh)
وأوضح أن الإنذار يستمر من الساعة الـ11 مساء اليوم وحتى الـ10 من صباح غد الخميس.
وبين أن المنطقة تشهد هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة وجريان سيول وتساقط برد وصواعق رعدية. يواصل مركز المراقبة والتحكم في This is a Twitter Status متابعة الحالة المطرية، وانسيابية الحركة، للوصول إلى رياض مزدهرة بخدمات تحقق تطلعات السكان والزوّار
جعلها الله أمطار خير وبركةThis is a Twitter Status— أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh)
رفعًا لمستوى السلامة، تعزيز الاستجابة السريعة..— أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) April 30, 2024
يواصل مركز المراقبة والتحكم في #أمانة_منطقة_الرياض متابعة الحالة المطرية، وانسيابية الحركة، للوصول إلى رياض مزدهرة بخدمات تحقق تطلعات السكان والزوّار ✨
جعلها الله أمطار خير وبركة 🌧 pic.twitter.com/QMaQr6XP1P
أمطار مستمرةوبين أن الطقس يشمل الحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم والأفلاج والسليل ووادي الدواسر.
وأوضح أن الإنذار يستمر من الساعة الـ11 مساء اليوم وحتى الـ10 من صباح غد الخميس.