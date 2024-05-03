شكرا لقرائتكم خبر عن في 5 دول.. مركز الملك سلمان يواصل جهوده الإغاثية والان نبدء بالتفاصيل

دورة تدريبية وتعليمية

سلال غذائية

الدمام - شريف احمد - وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مساعدات إيوائية طارئة لمتضرري السيول والأمطار في مديرية العبر بمحافظة حضرموت؛ بسبب المنخفض الجوي الذي ضربها مؤخراً، شملت 146 خيمة و 200 حقيبة إيوائية و360 سلة غذائية.واختتم المركز السعودي لخدمة المجتمع التابع لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن، الدورة التدريبية والتعليمية الـ 28، ضمن برامج المركز التدريبية والتعليمية المقدمة للأشقاء السوريين.وبلغ عدد الخريجين 496 طالباً وطالبة خلال الدورة التي تشتمل على إكسابهم المهارات المتعددة في الخياطة والتطريز والفنون والأعمال اليدوية وفنون الطهي والرسم، إضافةً إلى دورس التقوية للطلاب والطالبات من الصفوف الأولى وحتى المراحل الثانوية، ودورة محو الأمية، وتعلّم القرآن الكريم والآداب الإسلامية، وتعليم اللغة الإنجليزية.وتمتاز الدورات بالمستوى المتقدم حيث تؤهل الخريج للحصول على فرص عمل مع المنظمات العاملة داخل مخيم الزعتري لما يتمتع به الخريج من مهارات في البرامج المقدمة لهم.وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 300 سلة غذائية للفئات الأكثر احتياجًا والنازحة في منطقة أبو حليمة بولاية الخرطوم في السودان استفاد منها 1,800 فرد، وذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي في السودان.وواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تنفيذ مشروع مخبز الأمل الخيري في محافظة عكار وقضاء المنية في لبنان. ووزع المشروع الأسبوع الماضي 25.000 ربطة خبز يوميًا للعائلات المحتاجة من أسر اللاجئين السوريين والفلسطينيين والمجتمع المستضيف القاطنين في شمال لبنان، استفاد منها 12.500 أسرة بواقع 62.500 فرد.وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 355 سلة غذائية في منطقة ديرا إسماعيل خان بإقليم خيبر بختون خوا في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 2.485 فردًا من الفئات الأكثر ضعفًا والأشد احتياجًا في المناطق المتضررة من الفيضانات، وذلك ضمن المرحلة الرابعة من مشروع دعم الأمن الغذائي في باكستان للعام 2024.