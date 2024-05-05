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وداع البدر.. كيف نعت الصحف العربية "مهندس الكلمة"؟

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اليوم-الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - حزن عميق خلفه رحيل الشاعر المبدع الأمير بدر بن عبدالمحسن، الذي يعد أيقونة الشعر السعودي، وأحد أصحاب راية التجديد في الشعر بقصائده الحداثية والمتجددة في ألفاظها ومعانيها، الأصيلة في لغتها.
ومع عظم الفقدان، كان النعي الذي جاء من حدب وصوب، على كافة المجالات والمستويات، راثيًا البدر، ومودعًا رحيل مهندس الكلمة.
واحتل اسم الأمير بدر بن عبدالمحسن موقعًا خاصًا في الصحف العربية، التي حرصت على تعزية جمهوره الواسع في المملكة والوطن العربي، وأسرته وكل محبيه.

الكويت.. رحيل مهندس الكلمة

ودعت صحيفة القبس الكويتية الشاعر الأمير بدر بن عبدالمحسن بتقرير تحت عنوان: بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإبداع.. رحيل مهندس الكلمة الأمير بدر بن عبدالمحسن" يورد لمحة حياتية عن البدر وأبرز إنجازاته.
صحيفة القبس الكويتية

البحرين.. وفاة أيقونة الشعر السعودي

كانت صحيفة الأيام البحرينية من بين مودعي الأمير بدر بن عبدالمحسن، بخبر عن رحيله بعنوان: وفاة أيقونة الشعر السعودي الأمير بدر بن عبدالمحسن.
وأبرزت أهم إنجازات الأمير الشاعر ونبذة عن حياته ونشأته.
صحيفة الأيام البحرينية

قطر.. رحيل أحد أهم شعراء المملكة

أوردت صحيفة الشرق القطرية خبرًا لوداع الأمير بدر بن عبدالمحسن، تحت عنوان: وفاة أحد أهم شعراء الأمير بدر بن عبد المحسن بعد معاناة مع المرض
وأورد الخبر لمحة عن حياة الأمير وأبرز إنجازاته.
صحيفة الشرق القطرية

عمان.. أحد أبرز رواد الحداثة الشعرية

كانت صحيفة الشبيبة العمانية من بين المهتمين بوداع الأمير بدر بن عبدالمحسن وأوردت خبرًا بعنوان: وفاة الأمير بدر بن عبدالمحسن عن عمر ناهز الـ75 عامًا
وسلط الخبر الضوء على جانب من حياة الأمير الشاعر ونشأته، وأورد نعيه من الشخصيات العامة بالمملكة.
صحيفة الشبيبة العمانية

الإمارات.. رئيس الدولة: بدر بن عبدالمحسن ترك إرثاً أدبياً متميزاً


أوردت صحيفة الخليج الإماراتية نعي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للأمير بدر بن عبدالمحسن وكذلك نعي أبرز مسؤولي دولة الإمارات.
وأوردت كذلك لمحة عن حياة الفقيد وأبرز إنجازاته التي أتمها خلال رحلته الثقافية والأدبية التي امتدت على نحو خمسين عامًا نسج فيها قصائدة بحروف من نور، لتظل إرثًا مخلدًا في الوجدان السعودي والعربي وشاهدًا على مبدع سعودي.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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