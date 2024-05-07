السعودية | سمو ولي العهد يعزي هاتفياً سمو رئيس دولة الامارات العربية المتحدة في وفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وعبر سمو ولي العهد خلال الاتصال، عن تعازيه لسمو رئيس دولة الإمارات في وفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، داعياً الله تعالى للفقيد بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته.

وأبدى سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان من جهته، عن تقديره لسمو ولي العهد على مشاعره الأخوية الطيبة.