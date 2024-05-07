شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على شخص في تبوك لترويجه مواد مخدرة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على مواطن بمنطقة تبوك لترويجه مادتي الحشيش والإمفيتامين المخدرتين، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
الإبلاغ عن المخالفينوتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 في بقية مناطق المملكة. This is a Twitter Status تقبض على شخص بمنطقة تبوك لترويجه مواد مخدرة. This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA)
#مكافحة_المخدرات تقبض على شخص بمنطقة تبوك لترويجه مواد مخدرة. #الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/yuTEdwJala— مكافحة المخدرات (@Mokafha_SA) May 6, 2024
ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.