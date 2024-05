شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تعزي الرئيس الإماراتي في وفاة الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان والان نبدء بالتفاصيل

برقية ولي العهد

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في وفاة الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان - رحمه الله -.وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ وفاة الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان - رحمه الله - وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون". بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في وفاة الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان - رحمه الله -.وقال سمو ولي العهد: "تلقيت نبأ وفاة الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان - رحمه الله - وأبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب".