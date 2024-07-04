وسام أبو علي يضاعف تقدم الأهلي على الداخلية من ركلة جزاء

ياسر رشاد - القاهرة - ضاعف النادي الأهلي تقدمه على الداخلية ، بتسجيل الهدف الثاني ، خلال اللقاء الجاري بينهما الآن على ملعب ستاد القاهرة الدولي ، لحساب الجولة 29 للدوري الممتاز.
جاء الهدف في الدقيقة 41 من ركلة جزاء سددها بنجاح الفلسطيني وسام أبو علي ، لتصبح النتيجة 2 - 0 لصالح الأهلي.
وجاء تشكيل الأهلي في اللقاء على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد.
خط الوسط: مروان عطية وعمرو السولية وأحمد عبد القادر وحسين الشحات وإمام عاشور.
خط الهجوم: وسام أبو علي.
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:
مصطفى شوبير وخالد عبد الفتاح وعمر كمال وياسر إبراهيم ورضا سليم وأليو ديانج ومحمد الضاوي كريستو ومحمد مجدي أفشة وكريم ندفيد.