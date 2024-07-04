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وسام أبو علي يتقدم للأهلي على الداخلية

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ياسر رشاد - القاهرة - تقدم النادي الأهلي بالهدف الأول على الداخلية ، خلال اللقاء الجاري بينهما الآن على ملعب ستاد القاهرة الدولي ، لحساب الجولة 29 من الدوري الممتاز.
 


جاء الهدف في الدقيقة 35 بأقدام الفلسطيني وسام أبو علي.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:‏
حراسة المرمى: ‏محمد الشناوي.
خط الدفاع:‏ محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد.
خط الوسط:‏ مروان عطية وعمرو السولية وأحمد عبد القادر وحسين الشحات وإمام عاشور.
خط الهجوم: وسام أبو علي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:‏ 
مصطفى شوبير وخالد عبد الفتاح وعمر كمال وياسر إبراهيم ورضا سليم وأليو ديانج ومحمد الضاوي كريستو ومحمد مجدي أفشة وكريم ندفيد.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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