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إمام عاشور يوقع على ثالث أهداف الأهلي في شباك الداخلية

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ياسر رشاد - القاهرة - تمكن النادي الأهلي من تسجيل الهدف الثالث في شباك الداخلية ، خلال اللقاء الجاري بينهما الآن على ملعب ستاد القاهرة الدولي ، لحساب الجولة 29 من بطولة الدوري.
 

جاء الهدف في الدقيقة 59 من تسديدة خارجية على حدود منطقة الجزاء للاعب الوسط إمام عاشور ، لتصبح النتيجة تقدم الأهلي بثلاثية من دون رد.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:‏
حراسة المرمى: ‏محمد الشناوي.
خط الدفاع:‏ محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد.
خط الوسط:‏ مروان عطية وعمرو السولية وأحمد عبد القادر وحسين الشحات وإمام عاشور.
خط الهجوم: وسام أبو علي.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:‏ 
مصطفى شوبير وخالد عبد الفتاح وعمر كمال وياسر إبراهيم ورضا سليم وأليو ديانج ومحمد الضاوي كريستو ومحمد مجدي أفشة وكريم ندفيد.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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