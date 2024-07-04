إمام عاشور يوقع على ثالث أهداف الأهلي في شباك الداخلية

ياسر رشاد - القاهرة - تمكن النادي الأهلي من تسجيل الهدف الثالث في شباك الداخلية ، خلال اللقاء الجاري بينهما الآن على ملعب ستاد القاهرة الدولي ، لحساب الجولة 29 من بطولة الدوري.
جاء الهدف في الدقيقة 59 من تسديدة خارجية على حدود منطقة الجزاء للاعب الوسط إمام عاشور ، لتصبح النتيجة تقدم الأهلي بثلاثية من دون رد.
وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد.
خط الوسط: مروان عطية وعمرو السولية وأحمد عبد القادر وحسين الشحات وإمام عاشور.
خط الهجوم: وسام أبو علي.
ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:
مصطفى شوبير وخالد عبد الفتاح وعمر كمال وياسر إبراهيم ورضا سليم وأليو ديانج ومحمد الضاوي كريستو ومحمد مجدي أفشة وكريم ندفيد.