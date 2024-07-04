ثنائية مستحقة وهدف مُلغى .. الأهلي يتقدم على الداخلية في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - انتهى الشوط الأول من مواجهة الأهلي والداخلية ، بتقدم الأحمر بثنائية من دون رد ، خلال اللقاء الجاري بينهما الآن على ملعب ستاد القاهرة الدولي ، لحساب الجولة 29 من بطولة الدوري.





جاء الهدف الأول عبر وسام أبو علي في الدقيقة 35 ، قبل أن يضاعف اللاعب ذاته النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة 41.

وشهدت الدقيقة 13 إلغاء هدف لصالح الأهلي سجله أحمد عبد القادر ، بداعي وجود مخالفة التسلل.

وجاء تشكيل الأهلي في اللقاء على النحو التالي:‏

حراسة المرمى: ‏محمد الشناوي.

خط الدفاع:‏ محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد.

خط الوسط:‏ مروان عطية وعمرو السولية وأحمد عبد القادر وحسين الشحات وإمام عاشور.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من:‏

مصطفى شوبير وخالد عبد الفتاح وعمر كمال وياسر إبراهيم ورضا سليم وأليو ديانج ومحمد الضاوي كريستو ومحمد مجدي أفشة وكريم ندفيد.