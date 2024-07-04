ثنائية مستحقة وهدف مُلغى .. الأهلي يتقدم على الداخلية في الشوط الأول

ياسر رشاد - القاهرة - انتهى الشوط الأول من مواجهة الأهلي والداخلية ، بتقدم الأحمر بثنائية من دون رد ، خلال اللقاء الجاري بينهما الآن على ملعب ستاد القاهرة الدولي ، لحساب الجولة 29 من بطولة الدوري.
جاء الهدف الأول عبر وسام أبو علي في الدقيقة 35 ، قبل أن يضاعف اللاعب ذاته النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة 41.
وشهدت الدقيقة 13 إلغاء هدف لصالح الأهلي سجله أحمد عبد القادر ، بداعي وجود مخالفة التسلل.
وجاء تشكيل الأهلي في اللقاء على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد.
خط الوسط: مروان عطية وعمرو السولية وأحمد عبد القادر وحسين الشحات وإمام عاشور.
خط الهجوم: وسام أبو علي.
وتواجد على مقاعد البدلاء كل من:
مصطفى شوبير وخالد عبد الفتاح وعمر كمال وياسر إبراهيم ورضا سليم وأليو ديانج ومحمد الضاوي كريستو ومحمد مجدي أفشة وكريم ندفيد.