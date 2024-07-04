جوري بكر تدخل لوكيشن "برغم القانون" بعد عودتها لزوجها

ياسر رشاد - القاهرة - بدأت الفنانة جوري بكر تصوير أول مشاهدها في مسلسل “برغم القانون” مع النجمة إيمان العاصي اليوم الخميس.

حيث إلتحقت بأسرة العمل الذي بدأ تصويره الأسبوع الماضي بعد إجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة، وتظهر جوري خلال أحداث العمل بشخصية محامية.

وعادت جوري بكر إلى زوجها، حيث تم الصلح بيهما بعد انفصال دام شهر ونصف.

حيث نشرت جوري صورة على حسابها بموقع إنستجرام وكتبت: "تم الصلح بينى وبين زوجى وأبو ابنى وأتمنى من الناس تدعى لنا بالسعادة والبركة وربنا يحفظك ويخليك لينا ولابنك".

وكانت قد تعاقدت الشركة المنتجة مؤخرا مع النجم وليد فواز، للمشاركة في بطولة العمل، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن باقي أسماء الممثلين المشاركين خلال الفترة المقبلة.

أحداث مسلسل برغم القانون

تدور أحداث مسلسل "برغم القانون" فى إطار اجتماعي ويضم 30 حلقة، ويناقش العديد من القضايا الاجتماعية، ويسجل أولى البطولات المطلقة لإيمان العاصي فى الدراما التليفزيونية.

أعمال جمعت الثنائي

وكان قد شارك النجمتان إيمان العاصي وجوري بكر في موسم رمضان 2023، بمسلسل "جعفر العمدة"، بطولة الفنان محمد رمضان، والذي حقق نجاحًا كبيرًا على الصعيد المصري والعربي، إذ تصدر العمل قائمة الأكثر مشاهدة على منصة واتش إت داخل وخارج مصر، ومنصة شاهد خارج مصر.

جوري بكر وإيمان العاصي

انفصال جوري بكر

وكانت قد فاجأت الفنانة جوري بكر جمهورها، خلال الأيام السابقة باعلانها انفصالها عن زوجها ووالد طفلها تميم، وذلك بتدوينه عبر حسابها على موقع انستجرام.

وعلقت: تم الانفصال بيني وبين زوجي.. وربنا يوفق الجميع، الحمد لله صبرت كتيرًا، واستحملت كتير اللي مفيش جبل يستحمله.

جوري بكر تحتفل بزواجها

وكانت جوري بكر احتفلت بزواجها في مارس 2023 على شاب من خارج الوسط الفني، لترزق منه بطفل أسمته "تميم"، ثم أعلنت انفصالها في مايو 2024.

جوري بكر

جوري بكر تتعرض للسرقة

وكانت جوري بكر تعرضت مؤخرًا لسرقة حقيبتها خلال استقلالها إحدى سيارات تابعة لإحدى شركات نقل الركاب للتوجه إلى محل إقامتها، تحتوي على مجوهرات وملابس ومكوى غالية، تقدر بقيمة بربع مليون جنيه.

وبإجراء التحريات بالاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، تم تحديد السيارة المشار إليها، وتبين أنها بحوزة سائق، وأنه وراء ارتكاب الواقعة، تم القبض عليه، وقررت جوري بكر التنازل عن المحضر بعد رجوع حقيبتها بجميع محتوياها.

ووجهت جوري بكر رسالة شكر إلى رجال مباحث ميناء القاهرة الجوي برئاسة اللواء عبد الناصر موافي على جهودهم واستجابتهم السريعة في إلقاء القبض على المتهم ومساعدتهم لها.