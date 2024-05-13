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شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيز البحث والابتكار وتوفير فرص العمل المشتركة.. أبرز توصيات مؤتمر كليات الحاسب 2024 والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أوصى المؤتمر الوطني لكليات الحاسب 2024 في نسخته السادسة الذي اختتم أعماله في جامعة الإمام عبد الرحمن، على أهمية تعزيز بيئة البحث والابتكار في كليات الحاسب، وتعزيز التعاون مع الصناعة والمؤسسات البحثية لتبادل المعرفة والخبرات، وتوفير فرص العمل المشتركة في مجال البحث والتطوير والابتكار.
وأضاف الدكتور المهيدب أنه في حفل ختام المؤتمر تم الإعلان عن نتائج المسابقات الثلاثة المصاحبة للمؤتمر وتسليم الجوائز للفرق الفائزة بإجمالي 45 ألف ريال سعودي، وهي:
مسابقة مشاريع ريادة الأعمال والابتكار حيث استلمت اللجنة العلمية 150 مشاركة من 19 جامعة سعودية وتم ترشيح 40 مشاركة من 15 جامعة سعودية وتم ترشيح 20 مشروع منهم للمرحلة النهائية من المسابقة حيث حصل على المركز الأول فريق جامعة الملك عبد العزيز، وحصلت جامعة الامام عبد الرحمن بن فيصل على المركزين الثاني والثالث.
وفي مسابقة التقط العلم سجل بها 38 فريق من 22 جامعة سعودية بأجمالي 144 طالب وطالبة وجاءت جامعة الامام عبد الرحمن بن فيصل في المركز الأول، وجامعة جدة في المركز الثاني، وجامعة الملك سعود في المركز الثالث وجامعة الملك عبد العزيز في المركز الرابع، وحصلت جامعة شقراء على المركز الخامس.
وفي مسابقة البرمجة الوطنية السادسة، شارك 152 طالب وطالبة موزعين على 40 فريق ويمثلون 24 جامعة سعودية حيث حصلت جامعة الملك فيصل بالأحساء على المركز الأول وجامعة الامام عبد الرحمن بن فيصل على المركز الثاني، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن على المركزين الثالث والرابع وجامعة الأمير سلطان على المركز الخامس.
وثمّن الدكتور المهيدب دعم رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الأستاذ الدكتور عبد الله الربيش في المؤتمرات العلمية وتعزيز منظومة البحث والتطوير والابتكار، والاهتمام بالإنجازات العلمية بما يخدم رؤية 2030.
وأوضح ان اختيار عنوان المؤتمر «تعزيز التعاون نحو مستقبل تقني مبتكر ومستدام» يعكس أهمية التعاون المشترك بين كليات الحاسب والقطاع الخاص والقطاع العام والقطاع الثالث لتحقيق مستهدفات الوطن ورؤية المملكة 2030 ومنها إعداد مواطن منافس عالمياً في مجال الحاسب حيث تقدم كليات الحاسب 15 برنامج دبلوم و142 برنامج بكالوريوس و96 برنامج ماجستير و7 برامج دكتوراه لـ 77084 طالب وطالبة عن طريق 36 كلية حاسب ومن خلال 3515 عضو هيئة تدريس.
أهم توصيات المؤتمروذكر عميد كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر رئيس لجنة عمداء كليات الحاسب بالمملكة، الدكتور عبد الله بن محمد المهيدب، أن المؤتمر خلص بالعديد من التوصيات حيث أوصى بأهمية تعزيز بيئة البحث والابتكار في كليات الحاسب، من خلال توفير الموارد اللازمة لخلق بيئة بحثية تحفيزية، وتعزيز التعاون مع الصناعة والمؤسسات البحثية لتبادل المعرفة والخبرات، وتوفير فرص العمل المشتركة في مجال البحث والتطوير والابتكار، وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال بين الطلبة، من خلال توفير الدورات والبرامج التدريبية والمسابقات التي تعزز مهارات الابتكار وإدارة المشاريع، والتركيز على المهارات الأساسية ومجالات المعرفة التي تربط بين التقنية وريادة الأعمال وكيفية دمج هذه المهارات في المناهج الدراسية، والتركيز على المهارات الشخصية والتي يطلبها بيئة العمل المستقبلي والتي ينبغي على الأفراد تطويرها لتحقيق النجاح والتميز، مثل: التفكير النقدي، حل المشكلات، العمل الجماعي، التعلّم المستمر والقدرة على التكيف مع التغيرات السريعة في بيئة العمل والتقنية.
برامج دراسية تلائم احتياجات سوق العملوأستكمل بانه من التوصيات أيضا تصميم برامج دراسية موائمة لاحتياجات سوق العمل لتعزيز تنمية الطلاب المهنية، والتأكيد على مشاركة القطاع الخاص والعام كأعضاء في اللجان الاستشارية الخارجية للبرامج الأكاديمية فرصة قيمة لرفع جودة البرامج والتعليم ولسد الفجوة بين التعليم واحتياجات سوق العمل، ودور كليات الحاسب الحيوي في تحفيز الطلبة للمشاركة في الخدمات المجتمعية من خلال المبادرات والبرامج التطوعية، والحث على الشراكات بين كليات الحاسب والمؤسسات والجمعيات الخيرية للإسهام في عمليات التحول الرقمي من خلال تطوير وتنفيذ حلول تقنية مبتكرة مما يساهم في تعزيز كفاءتهم وتحسين خدماتهم، والاستفادة من المنصة الوطنية للعمل التطوعي بإدخال احتياج القطاع الثالث على المنصة وربطها مع كليات الحاسب لتغطية الاحتياجات التقنية.
وأضاف الدكتور المهيدب أنه في حفل ختام المؤتمر تم الإعلان عن نتائج المسابقات الثلاثة المصاحبة للمؤتمر وتسليم الجوائز للفرق الفائزة بإجمالي 45 ألف ريال سعودي، وهي:
مسابقة مشاريع ريادة الأعمال والابتكار حيث استلمت اللجنة العلمية 150 مشاركة من 19 جامعة سعودية وتم ترشيح 40 مشاركة من 15 جامعة سعودية وتم ترشيح 20 مشروع منهم للمرحلة النهائية من المسابقة حيث حصل على المركز الأول فريق جامعة الملك عبد العزيز، وحصلت جامعة الامام عبد الرحمن بن فيصل على المركزين الثاني والثالث.
وفي مسابقة التقط العلم سجل بها 38 فريق من 22 جامعة سعودية بأجمالي 144 طالب وطالبة وجاءت جامعة الامام عبد الرحمن بن فيصل في المركز الأول، وجامعة جدة في المركز الثاني، وجامعة الملك سعود في المركز الثالث وجامعة الملك عبد العزيز في المركز الرابع، وحصلت جامعة شقراء على المركز الخامس.
وفي مسابقة البرمجة الوطنية السادسة، شارك 152 طالب وطالبة موزعين على 40 فريق ويمثلون 24 جامعة سعودية حيث حصلت جامعة الملك فيصل بالأحساء على المركز الأول وجامعة الامام عبد الرحمن بن فيصل على المركز الثاني، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن على المركزين الثالث والرابع وجامعة الأمير سلطان على المركز الخامس.
اجتماع لجنة عمداء كليات الحاسبوشهد المؤتمر الذي نظمته كلية علوم الحاسب وتقنية المعلومات وكرسي أرامكو السعودية للأمن السيبراني بالجامعة برعاية معالي رئيس جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل أ. د عبدالله بن محمد الربيش وبحضور نائب رئيس الجامعة الدكتور غازي بن عبدالرحمن العتيبي ومدير إدارة حماية المعلومات المكلف بشركة أرامكو السعودية م. علي العمري، ومشاركة عمداء كليات الحاسب بالمملكة ومنسوبيها. وصاحب المؤتمر اجتماع لجنة عمداء كليات الحاسب 18 بالمملكة، وامتد على يومين تبادلًا للخبرات والتجارب وعرض أفضل الممارسات في بناء القدرات البشرية في مجال الحاسب والبحث والابتكار وريادة الاعمال والشراكة المجتمعية، بمشاركة نخبة من المتخصصين على مستوى الجامعات والمراكز العلمية والشركات التقنية بأجمالي 8 ورش عمل و4 جلسات حوارية و6 جلسات رئيسية بالإضافة إلى 35 متحدثاً وخبيراً من جهات حكومية وخاصة وشركات عالمية، وسط حضور تجاوز ال 2000 مشارك ويأتي هذا المؤتمر بالشراكة مع عدد من الجهات الشريكة والراعية، ومن أبرزها كرسي أرامكو السعودية للأمن السيبراني، الشركة السعودية لتقنية المعلومات ”سايت“، شركة سيبراني ”Cyberani“، شركة سايفر ”Cipher“، شركة ديل وانتل، وشركة صحارى نت.
وثمّن الدكتور المهيدب دعم رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الأستاذ الدكتور عبد الله الربيش في المؤتمرات العلمية وتعزيز منظومة البحث والتطوير والابتكار، والاهتمام بالإنجازات العلمية بما يخدم رؤية 2030.
وأوضح ان اختيار عنوان المؤتمر «تعزيز التعاون نحو مستقبل تقني مبتكر ومستدام» يعكس أهمية التعاون المشترك بين كليات الحاسب والقطاع الخاص والقطاع العام والقطاع الثالث لتحقيق مستهدفات الوطن ورؤية المملكة 2030 ومنها إعداد مواطن منافس عالمياً في مجال الحاسب حيث تقدم كليات الحاسب 15 برنامج دبلوم و142 برنامج بكالوريوس و96 برنامج ماجستير و7 برامج دكتوراه لـ 77084 طالب وطالبة عن طريق 36 كلية حاسب ومن خلال 3515 عضو هيئة تدريس.