شكرا لمتابعة خبر عن بأمر سامٍ : منح الجنسية السعودية لشخص في منطقة الحدود الشمالية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نشرت جريدة «أم القرى» ، اليوم الجمعة ، أمر سامٍ يقضي بمنح الجنسية السعودية لـ«محمد موسى العنزي» في منطقة الحدود الشمالية .

وأعلنت الإدارة العامة للأحوال المدنية في منطقة الحدود الشمالية، صدور الأمر السامي الكريم رقم (8/603) وتاريخ 1420/12/1 القاضي بمنح الجنسية العربية السعودية لـ«محمد موسى مديفع العنزي» وذلك بموجب المادة التاسعة من نظام الجنسية .

ويجوز منح الجنسية العربية السعودية للأجنبي إذا توافرت بعض الشروط منها : أن يكون -عند تقديم طلب الجنسية العربية السعودية- قد بلغ سن الرشد، واكتسب صفة الإقامة لمدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية ، أن يكون سليم العقل والجسم ، أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد صدر عليه حكم قضائي بالسجن في جريمة أخلاقية لمدة تزيد على ستة أشهر ، أن يجيد اللغة العربية تحدثا وقراءة وكتابة.

كما يشفع طالب التجنس بطلبه تصريح الإقامة وجواز سفره ، أو أي وثيقة تعدها السلطات المختصة قائمة مقام الجواز ، وكل وثيقة تتعلق بالجنسية التي ينسلخ منها ، وكل ورقة تؤيد ما هو مطالب بإثباته بمقتضى أحكام هذا النظام .