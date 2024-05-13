شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 6 مخالفين لتهريبهم 132 كلجم من القات المخدر بعسير والان نبدء بالتفاصيل

#حرس_الحدود بمنطقة عسير يقبض على (6) مخالفين لنظام أمن الحدود، لتهريبهم (132) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.#الحرب_على_المخدرات#بالمرصاد pic.twitter.com/va3ph3QvUC — حرس الحدود السعودي (@BG994) May 13, 2024

جهود مكافحة التهريب في السعودية

الدمام - شريف احمد - أعلنت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير القبض على 6 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسيتين الإثيوبية واليمنية.وأشارت إلى تهريبهم 132 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، لافتة إلى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص. This is a Twitter Status بمنطقة عسير يقبض على (6) مخالفين لنظام أمن الحدود، لتهريبهم (132) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— حرس الحدود السعودي (@BG994)الجهات الأمنية تهيب باستمرار بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.ويمكن التواصل من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995).كما يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.