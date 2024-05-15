حملات استباقية لمكافحة الجرائم الموسمية

واستنادًا إلى بيانات مديرية الأمن العام عبر حسابها الرسمي في منصة «إكس»، فإن شرطة مكة المكرمة تأتي في المقدمة من حيث عمليات الرصد والقبض، يليها شرطة منطقة الرياض، في حين كان جميع المقبوض عليهم من الوافدين، وجميعهم من الذكور عدا امرأة واحدة، وتوزعت جنسياتهم ما بين الآسيوية والعربية.
نصب واحتيال
تكشف البيانات أن القبضة الأمنية والجهود الاستباقية لأجهزة الأمن الرامية غالى مكافحة الجرائم الموسمية، أسهمت إلى حد كبير في اختفاء المكاتب الوهمية التي تسوق لحملات الحج، مما حدا بالمتهمين إلى الاتجاه إلى مواقع التواصل الاجتماعي خصوصًا تطبيق «الفيس بوك»، للترويج لعمليات النصب والاحتيال، لكن ذلك لم يجعلهم في منأى من قبضة رجال الأمن.
تسويق وهمي
تدخل عمليات التسويق الوهمية لحملات الحج ضمن «الجرائم الموسمية» التي تنطوي على النصب والاحتيال والتي يزاد فيها الطلب على خدمات معنية في أوقات محددة، مما يزيد فيها فرص الاستغلال والنصب، ومن صور الجرائم الموسمية التسويق الوهمي لخدمات العمالة المنزلية في شهر رمضان، وبيع تذاكر المباريات والحفلات الغنائية، والتي غالبًا ما تنفذ سريعًا.
عمليات الرصد والقبض
13 مايو
شرطة منطقة مكة المكرمة تقبض على (3) أشخاص لنشرهم إعلانات حملات حج وهمية ومضللة بتوفير سكن للحجاج ونقلهم داخل المشاعر المقدسة بغرض النصب والاحتيال.
12 مايو
2024
شرطة منطقة مكة المكرمة تقبض على مقيمين لنشرهما إعلانات حملات حج وهمية ومضللة بتوفير سكن للحجاج بغرض النصب والاحتيال.
26 مارس
شرطة العاصمة المقدسة تقبض على وافدة لتسويقها لحملات حج وعمرة غير نظامية.
22 مارس
إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض تقبض على (7) مخالفين لنظام الإقامة والترويج لحملات عمرة وهمية.
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