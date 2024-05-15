السعودية | «أمن الدولة» تطلق منظومة «تقصّي».. لتلقي وتحليل بلاغات الاشتباه المالي وتمويل الإرهاب

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

أطلقت رئاسة أمن الدولة، ممثلة في الإدارة العامة للتحريات المالية، منظومة «تقصّي» الإلكترونية، تعزيزاً لمواكبة التطورات التكنولوجية، وذلك تزامنًا مع انعقاد الملتقى العربي لهيئات مكافحة الفساد ووحدات التحريات المالية.

وأوضحت «أمن الدولة» أن «تقصّي» تعد مركزاً وطنياً لتلقي وتحليل وإحالة بلاغات الاشتباه المالي لجرائم تمويل الإرهاب وغسل الأموال والجرائم المرتبطة بها.