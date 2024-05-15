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السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم 25 طنًا من التمور هدية المملكة لجمهورية تركمانستان

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، هدية المملكة العربية لجمهورية تركمانستان البالغة 25 طنًا من التمور.

وقام بتسليم المساعدات -نيابة عن المركز- سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تركمانستان سعيد بن عثمان سويعد لنائب مفتي تركمانستان أوليا قولي عطامراد، بحضور فريق من المركز، وذلك بمقر سفارة المملكة في العاصمة عشق آباد.

وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- لعدد من الدول الشقيقة والصديقة لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة حول العالم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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