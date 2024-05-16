استراتيجية لتحسين أنظمة الرصد والمراقبة الصحية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتعزيز استراتيجية تحسين أنظمة الرصد والمراقبة الصحية، نظم المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها الاجتماع السادس لشبكة الاتصال الدائمة للرصد والمراقبة وورشة عمل استراتيجية معلومات الصحة العامة، بحضور ومشاركة ممثلين من الدول الأعضاء، حيث تم خلال الاجتماع تناول عدة قضايا مهمة تتعلق بالصحة العامة والجاهزية للتحديات المستقبلية، كما تركز الاجتماع على تعزيز استراتيجيات تبادل البيانات وتحسين أنظمة الرصد والمراقبة الصحية.

وسلط الاجتماع الضوء على التحديات المرتبطة بتبادل البيانات بين الدول الأعضاء وكيفية تطوير نظم لضمان جمع معلومات دقيقة ومحدثة تساعد في مواجهة الأزمات الصحية بفعالية أكبر، حيث أكد المشاركون على أهمية العمل المشترك والتنسيق الفعال بين الدول الأعضاء لتحقيق هذه الأهداف.

وفي ورشة العمل التي تلت الاجتماع، ناقش المشاركون الأهداف والمبادرات المستمدة من استراتيجية معلومات الصحة العامة، والتي شملت تطوير أنظمة رصد ومراقبة تدعم جميع أنشطة المركز والدول الأعضاء، مؤكدين على ضرورة تحسين حوكمة البيانات لتعزيز إطار عمل واضح وشفاف لتبادل البيانات ودعم الأبحاث.

وأشار المشاركون إلى دور الأبحاث كركيزة أساسية في تعزيز معلومات الصحة العامة ودعم الاستجابة للتحديات الصحية المستقبلية، مشددين على ضرورة استمرار التعاون والتبادل المعرفي بين الدول الأعضاء لتحقيق أفضل النتائج في مجال الوقاية من الأمراض ومكافحتها.

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