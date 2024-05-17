شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشؤون الإسلامية يفتتح جامعين في عرعر والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - افتتح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ أمس، جامعي الهنوف الزوين وعلي محمد الملحم في مدينة عرعر.
وذلك بحضور وكلاء الوزارة وعدد من مديري الإدارات، ومدير فرع الوزارة بمنطقة الحدود الشمالية فهد بن سليمان الخليفة، ضمن زيارته للمنطقة لتفقد قطاعات الوزارة والاطلاع على سير العمل.
وتجوّل معاليه بأرجاء الجامعين ومرافقهما، واستمع لشرح عن إنشائهما على الطراز المعماري السلماني، وما تشتمل عليه من مرافق وخدمات وأبرز المراحل التي مرت بها.
وأكد أن المملكة منذ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - إلى يومنا هذا في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - أولت بيوت الله عناية كبيرة حتى أصبحت رائدة وأنموذجاً في بناء المساجد والعناية بها داخل المملكة وخارجها.
يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خصصت إدارة خاصة للمتبرعين لتسهيل إجراءات التبرع لعمارة المساجد وصيانتها ، واعتمدت لذلك أحدث المواصفات والتصاميم المعمارية المناسبة، بهدف تمكين المواطنين من المساهمة في بناء بيوت الله وعمارتها وصيانتها، مما يشجع على أعمال الخير والنماء في هذه البلاد وذلك وفقاً لرؤية المملكة 2030.
وذلك بحضور وكلاء الوزارة وعدد من مديري الإدارات، ومدير فرع الوزارة بمنطقة الحدود الشمالية فهد بن سليمان الخليفة، ضمن زيارته للمنطقة لتفقد قطاعات الوزارة والاطلاع على سير العمل.
وتجوّل معاليه بأرجاء الجامعين ومرافقهما، واستمع لشرح عن إنشائهما على الطراز المعماري السلماني، وما تشتمل عليه من مرافق وخدمات وأبرز المراحل التي مرت بها.
العناية ببيوت اللهوخلال الافتتاح، قال معاليه: إن المساهمة في بناء بيوت الله والعناية بها من الأعمال الصالحة التي ينال بها العبد الأجر والمثوبة.
وأكد أن المملكة منذ عهد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - إلى يومنا هذا في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - أولت بيوت الله عناية كبيرة حتى أصبحت رائدة وأنموذجاً في بناء المساجد والعناية بها داخل المملكة وخارجها.
يذكر أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خصصت إدارة خاصة للمتبرعين لتسهيل إجراءات التبرع لعمارة المساجد وصيانتها ، واعتمدت لذلك أحدث المواصفات والتصاميم المعمارية المناسبة، بهدف تمكين المواطنين من المساهمة في بناء بيوت الله وعمارتها وصيانتها، مما يشجع على أعمال الخير والنماء في هذه البلاد وذلك وفقاً لرؤية المملكة 2030.